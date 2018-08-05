МИД РФ: Москва осуждает попытку покушения на Николаса Мадуро

Москва, , 13:34 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации решительно осудило попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 5 августа пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД РФ сказано, что официальная Москва решительно осуждает попытку покушения на президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, которая была совершено 4 августа. В результате этой попытки ранения получили семь человек.

«Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы», — сказано в заявлении МИД РФ.

Также МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, во время парада в Каракасе на Мадуро было совершено покушение. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что покушение на Мадуро было организовано с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов, на которых была закреплена взрывчатка.