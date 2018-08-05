США продолжают навязывать свои санкционные порядки другим странам

Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда иностранных партнеров КНДР — российского банка «Агросоюз», китайской и северокорейской фирм Dandong Zhongsheng Industry & Trust Co и Korea Ungum Corporation, сообщает 4 августа Синьхуа.

Предполагается заморозка их активов на территории США, а для американских граждан вводится запрет на сотрудничество с ними.

Санкциям также подвергся проживающий в России гражданин КНДР Ли Чжон Вон, которого вместе с перечисленными организациями США обвиняют в помощи Пхеньяну в сфере оружия массового поражения и незаконной финансовой деятельности.

Глава минифина США Стивен Мнучин пообещал «и дальше перекрывать каналы получения КНДР незаконных доходов, пока на Корейском полуострове не произойдет полная денуклеаризация».

Сложившаяся ситуация полностью укладывается в официальную политику США, направленную на распространение своей юрисдикции за пределы страны. Напомним, что 4 июня Президент России Владимир Путин подписал документ, позволяющий ввести ответные контрмеры.