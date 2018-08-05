Управлять Москвой? Экспромт! По черновикам проектов и проектам черновиков

Андрей Маленький, , 17:22 — REGNUM

Если прочитать все опубликованные решения правительства Москвы или их большую часть, не может не сложиться впечатление, что у столичного правительства под управлением С. Собянина есть хобби: принимать не постановления, а их времянку, черновики.

Например, черновиком оказалось постановление правительства №219-ПП «Об организации деятельности многофунк­циональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы».

Оно было принято 23 апреля 2014 года и с того времени ежемесячно исправлялось. Поправки были внесены специальными постановлениями правительства Москвы:

— 29 июля, 27 августа, 29 октября, 23 декабря 2014 года;

— 10 февраля, 13 марта, 31 марта, 8 апреля, 29 мая, 30 июня, 14 июля, 26 августа, 27 октября, 1 декабря, 24 декабря, 30 декабря 2015 года;

— 20 февраля, 26 апреля, 23 июня, 28 июня, 25 августа, 30 августа, 18 октября, 1 ноября, 7 ноября, 6 декабря, 19 декабря, 20 декабря, 27 декабря 2016 года;

— 22 февраля, 7 июня, 8 августа, 17 октября, 9 ноября, 28 ноября, 15 декабря, 19 декабря, 25 декабря, 28 декабря, 28 декабря 2017 года.

Постановление правительства (№146-ПП) «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» действует с 14 марта 2013 года.

Точнее сказать — всё еще действует, хотя по итогам проведения эксперимента заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в срок до 1 декабря 2013 года должен был представить отчет о результатах его проведения.

Представил или нет — неизвестно, но, поскольку в это постановление о проведении эксперимента продолжают вноситься изменения, он продолжается.

Суть «эксперимента» — в реорганизации государственных унитарных предприятий дирекции единого заказчика районов путем преобразования в государственные бюджетные учреждения города Москвы — ГБУ «Жилищник района».

Основной целью деятельности ГБУ «Жилищник района» является (по постановлению) надежное, безопасное и качественное предоставление жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий и содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Так в чем эксперимент-то, который продолжается пять лет? В том, что надежное, безопасное и качественное предоставление услуг осуществляется только в порядке эксперимента? Почему он и его оптимизация-реорганизация-преобразование никак не завершатся?

Постоянные изменения вносятся в постановление правительства Москвы от 28 августа 2013 г. №566-ПП «О проведении в городе Москве пилотного проекта по организации профильного обучения в государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города Москвы», хотя этот пилотный проект по «черновику» постановления должен давно завершиться.

Недавно стартовал пилотный проект «Электронный дом». На какое время рассчитан этот пилотный проект? Когда проект перестанет быть проектом? Кто и когда проинформирует правительство о ходе пилотного проекта? Об этом в московском решении ни слова.

Зачем в этом году запущен пилотный проект по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятий? В чем пилотность и проектность? В том, что этот пилот рассчитан на период дожития граждан старшего поколения?

У чиновников мэрии самым привязчивым, обозначающим какое-либо столичное начинание стало слово проект. Далее — по частоте и по убыванию — слова эксперимент и пилотный проект.

Совсем не используется понятие «реформа», хотя именно это и происходит в постоянном режиме с органами исполнительной власти в Москве под предлогом их улучшения. Способ прежний — путем внесения изменений.

«В целях совершенствования деятельности органов исполнительной власти города Москвы правительство Москвы постановляет: 1. Внести изменения в постановление правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. №157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы», и далее:

— 18 мая, 12 октября 2010 года;

— 7 июня, 16 июня, 28 июня, 19 июля, 2 августа, 30 августа, 25 октября 2011 года;

— 15 мая и вновь 15 мая (дважды за день), 22 мая, 15 июня, 18 июня, 3 июля, 25 октября, 7 ноября, 13 ноября, 26 декабря 2012 года;

— 15 февраля, 28 марта, 16 апреля, 13 июня, 13 августа, 20 августа, 6 сентября, 13 сентября, 2 октября, 15 октября, 22 октября, 26 ноября, 11 декабря, 24 декабря, 25 декабря и вновь 25 декабря 2013 года (дважды за день);

— 11 апреля, 22 апреля, 29 апреля и вновь 29 апреля (дважды за день), 19 августа, 10 сентября, 7 октября, 18 ноября, 25 ноября 2014 года;

— 6 марта, 24 апреля, 13 октября, 18 ноября, 8 декабря 2015 года;

20 января и вновь 20 января (дважды за день), 26 февраля и вновь 26 февраля (дважды за день), 17 мая, 6 июня, 23 июня, 28 июня, 1 июля, 2 августа, 21 сентября, 14 октября и вновь, 14 октября, и опять, 14 октября, и вновь — 14 октября (четырежды за день) 2016 года;

— 28 апреля, 2 мая, 3 октября, 28 ноября, 15 декабря, 21 декабря 2017 года;

— 15 февраля 2018 года.

Беспрекословность мнения градоначальника такова, что никто не обращает внимание на очевидную несусветность текстов принимаемых постановлений.

Зачем вносить изменения в решение от 2009 года, сообщая, что на самом деле поправки вносятся не в то давнишнее постановление, а в его новые редакции 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годов?

Глупо в 2018 году вносить изменения в решение от 2012 года в его редакции от 2015 года.

Но сдавать квалификационный экзамен на знание московского законодательства тем, кто засобирался на госслужбу в субъекте Российской Федерации, надо.

Что же касается госчиновников структур, чьи полномочия меняются несколько раз на дню, то, видимо, им это индифферентно. Лишь бы зарплату платили.

Формулировки, используемые в постановлениях, корявые.

Например, решение об оказании материальной помощи принимается «при наличии трудной жизненной ситуации на основании всестороннего изучения результатов проведенного обследования» (постановление правительства Москвы №44-ПП от 01.02.2018 «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. №215-ПП»).

Чтобы материально помочь москвичу надо, во-первых, удостоверить трудную жизненную ситуацию обитателя мегаполиса. Чтобы удостоверить эту ситуацию необходимо, во-вторых, провести обследование. Чтобы подготовить проект решения об оказании материальной помощи надо не односторонне, не многосторонне, а именно всесторонне изучить результаты проведенного обследования.

То есть? На такой ли, как надо, бумаге изложены результаты обследования, те ли подписи, которые нужны, проставлены? Что еще надо выполнить, чтобы не просто ознакомиться с результатами обследования, а провести их всестороннее изучение? Детектор лжи? Это, в-третьих.

Правительственные решения принимаются без оценки того, как исполняются предыдущие.

Пример. Определяя задачи по организации в этом году городского отдыха детей в период летних школьных каникул, чиновники сделали это традиционно — путем внесения изменений в прошлогоднее решение, ничего, кроме года, не поменяв в нем. 2017 год на 2018 год.

Также они поступали и раньше, меняя 2016 год на 2017 год.

Каким образом департамент здравоохранения города Москвы осуществил медицинское обеспечение мероприятий, связанных с организацией городского отдыха детей в период летних школьных каникул в сменах городского детского отдыха? А как департамент культуры города Москвы — дополнительную организацию культурных и досуговых мероприятий?

Как прошла образовательная смена детского отдыха, физкультурно-оздоровительная смена детского отдыха, социальная смена детского отдыха?

Шедевром документального творчества сотрудников мэрии стало постановление №819-ПП от 11 декабря 2013 года, утвердившее положение о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков. Оно менялось 27 раз, последний раз 30 января этого года, дважды, двумя постановлениями, принятыми в один день, но, видимо, в разные часы и минуты.

Взаимодействия как такового там нет, есть распорядок распределённой работы.

Многочисленные изменения постановления признают утратившими силу предыдущие решения, которые содержат тысячи цифровых обозначений уже не нужных пунктов: 1, 6, 1312, 1313 и так далее.

Изменяются приложения к постановлению из двух видов перечней. Один из них — перечень объектов недвижимости, созданных на непредназначенных для этого земельных участках, составленный в 2013 году, мог устареть. Либо земля была освобождена от объектов, либо собственники объектов получили соответствующие разрешения.

Но как мог утратить силу второй перечень — перечень самих земельных участков, находящихся в собственности города, что бы на них не находилось?

Спасибо, конечно, федеральному законодателю, который принял в 2009 году федеральный закон №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Однако свобода в правоприменении, которую этот закон оставил администрациям субъектов Российской Федерации, позволяет им не только ограничивать публикацию своих решений и действий.

Этот закон не препятствует обнародованию материалов, которые говорят о никудышней аппаратной квалификации кадров государственной службы в столице.

Герой фильма «За двумя зайцами» Свирид Петрович Голохвостый вполне смог бы работать в аппарате мэрии. Говорили бы на одном языке.

«Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свово существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!»

И мог бы работать у такого губернатора, как в Липецкой области. Воспроизвожу (из видео) часть речи губернатора О. Королева на внеочередной сессии Липецкого областного совета в поддержку пенсионной реформы, разошедшейся по соцсетям.

«Дорогие друзья, вдумайтесь в то, что вы сейчас говорите, особенно те, кто против пенсионной реформы. Я переведу на русский язык. Сегодня — подчеркиваю сразу фундаментальную вещь — возраст пенсионный для грамотного анализа никогда является главным. Это возраст пенсионный лишь всего лишь главная функция из следующего аргумента. Так вот. Если мы претендуем на развитую экономику, но по пенсионному-то обеспечению мы-то находимся не в рамках не лидером».

Раньше О. Королев прославился «твитом» про немцев, который, как он позже «твитнул», разместили недруги, взломав его портал.

Теперь все ясно.

Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.