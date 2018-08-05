Японский министр покаялся, что назвал Курилы Курилами

Анатолий Кошкин, , 17:22 — REGNUM

Очередной курьезный случай произошел с японским министром по делам «северных территорий» Тэру Фукуи. Есть в этой стране такой министерский портфель. «Северные территории» — это так японский МИД придумал называть Курильские острова, от которых страна торжественно отказалась, выполняя условия безоговорочной капитуляции. Тогда союзники объявили, что территория Японии будет ограничена четырьмя крупными островами метрополии и более мелкими, которые будут указаны дополнительно. К моменту подписания Сан-Францисского мирного договора, в котором Япония отказывалась от «прав, правооснований и претензий» на все Курильские острова, в меморандуме японскому правительству главнокомандующим союзными войсками в Японии американским генералом Дугласом Макартуром от имени правительства США 29 января 1946 года было объявлено о территориях, выводящихся из состава японского государства. Среди этих территорий значились как неяпонские все острова Большой Курильской гряды и все острова Малой Курильской гряды с поименным указанием острова Шикотан и мелких островов, объединенных общим названием Хабомаи.

Японское правительство восприняло вывод из состава своей страны этих территорий как должное, и никаких возражений не выдвигало. Такое решение союзных держав считалось окончательным и бесповоротным. Вслед за этим территории Южного Сахалина и всех Курильских островов официально были включены в состав СССР.

Однако по мере нагнетания американцами «холодной войны» и превращения Японских островов в «непотопляемый авианосец США» с подачи и при поощрении Вашингтона и Пентагона появилось желание пересмотреть итоги войны и оспорить принадлежность СССР для начала южной части Курильских островов, а там и всех Курил и Южного Сахалина и потребовать их назад. Для их-то обозначения и потребовался абсурдный «неологизм». Ибо претендовать на острова, именуемые Курильскими, японское правительство не могло, как отмечалось выше, из-за положения мирного договора об отказе от них.

Думали-гадали, да и придумали объект притязаний назвать просто по месторасположению. Так как желанные острова расположены к северу от японской метрополии, вот и назвали их «северными территориям». Иногда называют их и вовсе просто — «4 острова». Или с эпитетом — «4 исконных острова Японии». Хотя, конечно же, и здесь явная натяжка, ибо исконными острова являются не для японцев, а для загадочной по происхождению народности айну, которых японцы истребляли, как американцы индейцев.

С момента изобретения в Японии абсурдного географического, а вернее — политического термина «северные территории», в Стране восходящего солнца название южнокурильских островов Курильскими — Тисима по-японски, попало под запрет, строгое табу. И это «табу» неукоснительно выполняется. Те же, кто, забыв о запрете, отнес эти территории, как оно и есть на самом деле, к островам Тисима — Курильским, подвергаются остракизму и осуждению.

2 yoshiffles Молчание

Так вот в Японии в связи с этим произошло событие, которое попало на новостную ленту даже ведущего информационного агентства Японии — «Киодо цусин». Агентство поведало, что министр Фукуи (о, ужас!) «случайно назвал «северные территории» Курилами (скорее, все-таки Тисима — А. К.), что противоречит официальной позиции страны».

Откликнулись на событие и наши СМИ, сообщив, что, по информации «Киодо», оговорка была допущена министром по делам Окинавы и «северных территорий» в ходе выступления на симпозиуме. Сразу после министр извинился за оговорку, передал ТАСС.

Вообще министру Фукуи не везет на этом посту. В феврале он уже попал на станицы японских и зарубежных СМИ из-за плохого знания названий островов, за которые он по должности должен бороться. Тогда он назвал русский остров Шикотан «Щякотаном».

Конечно, не нам решать, но существование в составе кабинета министров министерства с подобным названием уже давно приобрело какой-то, простите, сюрреалистический оттенок. Это то же самое, как если бы в составе российского правительства было «министерство по делам Аляски». Хотя у нас есть люди, которые такое нововведение могли бы и поддержать. И, правда, чем мы хуже японцев?

Наши читатели с юмором отнеслись к сообщению об обмишурившемся министре. Один из них написал: «Нечего там решать, Курилы они и есть Курилы. Японский чиновник не ошибся, он реалист просто. Жаль, что его казнят…»