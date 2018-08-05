Пока Украина не расплатится с долгами, выборы не имеют смысла — эксперт

Киев, , 11:47 — REGNUM До тех пор, пока Украина не расплатится с долгами, голосование на выборах будет иметь чисто символическое значение, заявил политолог Виталий Портников 5 августа в интервью изданию «Апостроф».

"Гражданам надо понять вот какую вещь: ваше голосование 2019 года на президентских выборах мало на что повлияет. Во-первых, президент или премьер-министр будут людьми, которые все равно будут находиться под влиянием иностранных кредиторов и делать то же, что сегодня делает власть. Кто бы вам что ни обещал, они будут делать то, что будут говорить финансовые доноры, а ваша воля будет иметь значение, когда вы научитесь зарабатывать деньги», — считает эксперт.

Портников отметил, что политическая борьба на Украине напоминает Батрахомиомахию — пародийную древнегреческую поэму, написанную в высоком эпическом стиле, повествующую о войне лягушек и крыс.

По его словам, новый президент окажется в худшей ситуации, чем Петр Порошенко в 2014 году. От нового президента не будет зависеть решение проблемы Донбасса, а на ситуацию в стране и дальше продолжат влиять олигархи, сконцентрировавшие в своих руках значительную часть экономики страны.

«На этих простых примерах я пытаюсь объяснить, что нет простого выхода из ситуации, и не будет легкой смены ни в 2019-м, ни в 2024-ом», — рассказал Портников.

Напомним, выборы президента Украины, намеченные на весну 2019 года, обойдутся украинской казне в $87 млн. Согласно опросам, на данный момент лидирует Юлия Тимошенко с 20,5% голосов избирателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко является аутсайдером президентской гонки.

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