В Тверской области глава района обматерил жителей села

Тверь, , 09:46 — REGNUM Во время церемонии открытия уличного фонаря в селе Холмец Оленинского района Тверской области глава района Олег Дубов вступил в перепалку с местными жителями. Об этом сообщает местное издание «Караван+Я».

По сведениям издания, руководитель районной администрации резко отреагировал на слова местных жителей о том, что фонарь должен светить не на нежилое здание, а на дорогу. В ответ собравшиеся услышали, что «это не их ума дело». После чего в ходе словесной «дуэли» Олег Дубов нецензурно обругал своих оппонентов, пишет автор статьи.

Далее глава района назвал жителей села, пришедших на открытие объекта, «подогретой алкоголем гопотой» и пообещал, что впредь село из-за этого «майдана» будет обделено вниманием районных властей — в назидание другим территориям, пишет издание.