ЛНР: За сутки ВСУ два раза обстреляли территорию республики

Луганск, 5 августа 2018, 08:58 — REGNUM За минувшие сутки украинские боевики произвели два обстрела территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.
Украинские боевики обстреляли районы населенных пунктов Калиново и Калиновка.
При обстреле использовались миномёты калибром 82 миллиметра, гранатомёты различных типов, крупнокалиберное и стрелковое оружие. По позициям войск ЛНР были выпущены более 10 снарядов.
На данный момент информация о жертвах или пострадавших в результате обстрела не поступала.