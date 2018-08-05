Воскресенье, 5 Августа 2018 года
09:37:13 МСК

ЛНР: За сутки ВСУ два раза обстреляли территорию республики

Политика

Погибших и пострадавших нет

ЛНР: За сутки ВСУ два раза обстреляли территорию республики
© ИА Красная Весна
Знак Убежище

Луганск, 5 августа 2018, 08:58 — REGNUM  За минувшие сутки украинские боевики произвели два обстрела территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Украинские боевики обстреляли районы населенных пунктов Калиново и Калиновка.

При обстреле использовались миномёты калибром 82 миллиметра, гранатомёты различных типов, крупнокалиберное и стрелковое оружие. По позициям войск ЛНР были выпущены более 10 снарядов.

На данный момент информация о жертвах или пострадавших в результате обстрела не поступала.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить