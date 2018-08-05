Продление закона о статусе Донбасса зависит от Запада, заявили в раде

Киев, , 08:47 — REGNUM При принятии решения о продлении срока действия украинского закона «об особом статусе Донбасса» украинские парламентарии в том числе будут руководствоваться мнением «международных партнёров» Украины, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Об этом сообщает издание «Странa.ua».

"Перед истечением срока (действия закона «об особом статусе Донбасса» — прим. ИА REGNUM ) в этом году будем советоваться — есть ли необходимость ещё на год продлевать, или такой необходимости уже и нет. Это будет во многой степени зависеть и от позиции наших международных партнёров», — цитирует издание слова спикера рады.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января украинский парламент принял во втором чтении законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (закон о реинтеграции Донбасса). Данный документ официально объявляет Россию «агрессором» и возлагает на нее ответственность за ситуацию в Донбассе и Крыму.