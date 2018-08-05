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МИД Колумбии отверг обвинения со стороны Николаса Мадуро

Политика

Президенте Венесуэлы считает, что за покушением на него стоят правые силы Колумбии и лично её президент Хуан Мануэль Сантос

МИД Колумбии отверг обвинения со стороны Николаса Мадуро
Justin Sovich
Флаг Колумбии у крепости Кастильо-Сан-Фелипе-де-Барахас. Колумбия

Богота, 5 августа 2018, 08:43 — REGNUM  Министерство иностранных дел Колумбии отвергло обвинение со стороны властей Венесуэлы в причастности к организации покушения на президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице МИД Колумбии в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что к покушению на его жизнь причастны правые силы Венесуэлы и Колумбии во главе с колумбийским президентом Хуаном Мануэлем Сантосом.

В ответ МИД Колмубии заявил, что официальная Богота отвергает обвинения со стороны Мадуро.

«Заявления об ответственности колумбийского президента за предполагаемое нападение на президента Венесуэлы абсурдны и лишены всяких оснований», — сказано в заявлении МИД Колумбии.

Было ли само покушение до сих пор точно не известно.

Читайте ранее в этом сюжете: Как охрана Мадуро реагировала на покушение — видео

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