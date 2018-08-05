Экс-посол США в РФ в отчаянии от нового назначения актёра Сигала

Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Назначение известного голливудского актёра Стивена Сигала спецпредставителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Москвой и Вашингтоном прокомментировал в своём Twitter экс-посол США в России Майкл Макфол.

«Отчаяние», — подписал он твит со ссылкой на соответствующее заявление российского МИД.

https://twitter.com/McFaul/status/1025872702085783552

Напомним, ранее российское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление о том, что Сигал спецпредставителем МИД РФ. В ведомстве уточнили, что задачей Сигала является содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов.