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Экс-посол США в РФ в отчаянии от нового назначения актёра Сигала

Политика

Ранее российское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление о том, что Сигал спецпредставителем МИД РФ

Экс-посол США в РФ в отчаянии от нового назначения актёра Сигала
Эдвард Мунк. Отчаяние. 1892

Вашингтон, 5 августа 2018, 08:19 — REGNUM  Назначение известного голливудского актёра Стивена Сигала спецпредставителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Москвой и Вашингтоном прокомментировал в своём Twitter экс-посол США в России Майкл Макфол.

«Отчаяние», — подписал он твит со ссылкой на соответствующее заявление российского МИД.

https://twitter.com/McFaul/status/1025872702085783552

Напомним, ранее российское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление о том, что Сигал спецпредставителем МИД РФ. В ведомстве уточнили, что задачей Сигала является содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов.

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МИД России
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