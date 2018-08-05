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Акела промахнулся: на Украине разочарованы санкциями против России

Политика

Ограничительные меры привели к необходимости развивать российское производство

Акела промахнулся: на Украине разочарованы санкциями против России
Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР
Аккела промахнулся

Киев, 5 августа 2018, 07:34 — REGNUM  Украинские власти, вводя антироссийские санкции, просчитались, и сработали на укрепление экономики России, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш в эфире телеканала NewsOne.

По словам бывшего политика, а ныне политолога, санкции против Москвы привели к необходимости развивать российское производство и Россия, «обладающая колоссальными ресурсами», начала постепенно восстанавливать работу «наиболее стратегически важных отраслей».

«Санкции парадоксальным для их инициаторов jбразом сработали на укрепление России», — подчеркнул Филиндаш.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил, что, несмотря на ужесточение санкций против России, существенного эффекта санкции не оказали.

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