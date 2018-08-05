Акела промахнулся: на Украине разочарованы санкциями против России

Киев, , 07:34 — REGNUM Украинские власти, вводя антироссийские санкции, просчитались, и сработали на укрепление экономики России, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш в эфире телеканала NewsOne.

По словам бывшего политика, а ныне политолога, санкции против Москвы привели к необходимости развивать российское производство и Россия, «обладающая колоссальными ресурсами», начала постепенно восстанавливать работу «наиболее стратегически важных отраслей».

«Санкции парадоксальным для их инициаторов jбразом сработали на укрепление России», — подчеркнул Филиндаш.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил, что, несмотря на ужесточение санкций против России, существенного эффекта санкции не оказали.

Читайте также: Американский сенатор: Санкции против России не работают