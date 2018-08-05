КНДР: Япония производит плутоний и имеет собственные «ядерные амбиции»

Пхеньян, , 07:32 — REGNUM Комитет Корейской Народно-Демократической Республики за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе раскритиковал власти Японии за их «ядерные амбиции». Соответствующий доклад был выпущен комитетом сегодня, 5 августа.

Доклад выпущен накануне годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы, которую США осуществили 6 августа 1945 года. Северокорейская сторона утверждает, что Япония преподносит себя как единственную в мире жертву атомных бомбардировок, но при этом на протяжении многих лет стремится к тому, чтобы стать ядерной державой.

В Пхеньяне напомнили, что Япония является единственной в мире страной, за исключением пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, которая на своей территории производит плутоний путём переработки топлива для атомных электростанций.

В связи с этим комитет КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе считает, что создание полноценного ядерного арсенала в Японии и глобальная ядерная катастрофа — это всего лишь вопрос времени.

Напомним, что на протяжении последних лет в КНДР был создан собственный ядерный арсенал, что привело к усилении конфронтации Северной Кореи с США и их сателлитами на Дальнем Востоке.

Стоит отметить, что в июле власти Японии и США продлили соглашением о мирном использовании атомной энергии.