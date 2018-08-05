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Украинские СМИ «потеряли» Порошенко — тот неделю не появлялся на работе

Политика

В последний раз президент Украины появлялся на публике 28 июля

Украинские СМИ «потеряли» Порошенко — тот неделю не появлялся на работе
Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж Борис Степанцев. 1970. СССР
Ку-ку, мой мальчик

Киев, 5 августа 2018, 07:08 — REGNUM  Украинского президента Пётр Порошенко не видели на работе с 31 июня, одна из версий «пропажи» политика — его возможный отпуск. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что в последний раз президент Украины появлялся на публике 28 июля — после крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), приуроченного к 1030-летию крещения Руси.

Вполне вероятно, считает издание, что Порошенко улетел отдыхать в Италию или Испанию. Также считается вероятным отдых главы государства на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкие СМИ «потеряли» федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Газета Bild написала, что политик уже неделю не появлялась на работе.

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Политическая жизнь Украины
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