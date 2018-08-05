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Мадуро назвал тех, кто покушался на его жизнь

Политика

У президента Венесуэлы нет сомнений — злоумышленники действовали с подачи главы Колумбии

Мадуро назвал тех, кто покушался на его жизнь
Василий Поленов. Кисть левой руки с вытянутым указательным пальцем. 1880-е

Каракас, 5 августа 2018, 05:02 — REGNUM  Крайняя правая оппозиция ответственна за покушение на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предпринятое 4 августа. Об этом венесуэльский лидер заявил в обращении к нации, передает Associated Press.

«Это было покушение. Сегодня они пытались меня убить», — заявил Мадуро.

По словам политика, о причастности крайней правой оппозиции к покушению говорят собранные к настоящему моменту улики. Действовали злоумышленники при поддержке колумбийских властей.

Мадуро подчеркнул, что нет сомнений в личной ответственности президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса за нападение. Правоохранители уже арестовали подозреваемых в причастности к инциденту, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Каракасе праздновали 81-й годовщину создания Боливарианской национальной гвардии. На церемонии присутствовал президент Мадуро. Внезапно праздник был прерван. Позже власти заявили о попытке покушения на Маурод с помощью беспилотных летательных аппаратов и взрывчатки.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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