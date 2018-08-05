Путин побывал на открытии оперного фестиваля в Севастополе

Севастополь, , 03:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетил вечер, открывший Второй международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства посмотрел гала-концерт звезд мирового балета, который включал партии из постановок «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот». Позже президент немного пообщался с артистами.

Оперный фестиваль пройдет с 10 по 12 августа на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года во время визита в Севастополь президент Путин заявил, что «Херсонес Таврический» должен стать «русской Меккой», так как именно там, где крестился князь Владимир, началось укрепление российского государства.

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