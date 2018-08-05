В Венесуэле пытались убить президента Мадуро

Каракас, , 02:52 — REGNUM Попытка покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро предпринята в Каракасе, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в день празднования 81-й годовщины создания Боливарской национальной гвардии. Мадуро выступал с речью перед гвардейцами. Церемония транслировалась на всю страну, но внезапно передача прервалась.

Президент Боливарианской республики не пострадал. Предположительно, Мадуро пытались убить, используя беспилотный летательный аппарат, начиненный взрывчаткой.

Напомним, существует версия, что предыдущий президент Венесуэлы Уго Чавес, который, согласно заключению врачей, умер от онкологического заболевания, был на самом деле, отравлен или целенаправленно заражен.

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