Воскресенье, 5 Августа 2018 года
03:33:41 МСК

Тела погибших в ЦАР доставлены в Москву

Политика

Их привезли самолетом Air France

Москва, 5 августа 2018, 02:29 — REGNUM  Тела погибших в Центрально-Африканской Республике доставлены в Москву, передает телеканал «Россия 24».

Уточняется, что их привезли самолетом Air France. В Москве тела погибших отправят в морг СКР для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая продлится не меньше двух дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три российских журналиста были найдены в ЦАР мертвыми 31 июля. По последним данным, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль находились в Африке для съемки документального фильма.

Согласно заявлению российского МИД, журналистов, вероятно, убили, чтобы ограбить и забрать их машину.

Читайте ранее в этом сюжете: Тела убитых российских журналистов доставили из ЦАР во Францию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство российских журналистов в ЦАР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить