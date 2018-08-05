Суд приказал администрации США возобновить программу защиты детей-мигрантов

Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Федеральный суд постановил администрации президента США Дональда Трампа полностью восстановить программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) — программу защиты от депортации несовершеннолетних иммигрантов, прибывших в США еще детьми, сообщает Reuters.

Федеральный судья округа Колумбия Джон Бэйтс заявил, что он еще в апреле 2018 года призвал власти США восстановить программу DACA и дал им 90 дней, чтобы они могли точно сформулировать, из-за чего программа прекращена. Судья, который был назначен еще экс-президентом США Джорджем Бушем — младшим, подтвердил, что не будет изменять свое решение, потому как аргументы администрации американского президента для него не являются весомыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить работу американского правительства из-за разногласий по поводу миграционной политики Штатов. По его словам, представители американской демпартии не хотят поддерживать антимиграционные инициативы администрации Трампа.