Путин узаконил новые правила сноса самовольных построек

Москва, , 01:20 — REGNUM Закон о новых правилах сноса самовольных построек подписан российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе самовольными постройками названы те, что в начале строительства возводились с нарушением установленных требований. Кроме того, к самострою относятся те, что расположены на не допускающем строительство участке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект был принят Госдумой в первом чтении 26 июля. Совфедом документ был одобрен 28 июля.

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