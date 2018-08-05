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Отпускник или прогульщик? СМИ выдали версии отсутствия Порошенко на работе

Политика

То ли он в Испании, то ли на Украине

Киев, 5 августа 2018, 01:02 — REGNUM  Версия об уходе в отпуск выдвинута украинскими СМИ по поводу долгого отсутствия на работе президента этой страны Петра Порошенко, пишет «Страна».

Проблема возникла в связи с отсутствием Порошнко на работе с 30 июля. На публике он в последний раз появлялся 28 июля — на крестном ходе в Киеве.

Вероятная версия — это уход в отпуск, причем рассматривается вариант Италии, Испании (здесь видели родственников украинского лидера) и Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немецкие СМИ хватились федерального канцлера Ангелы Меркель. Издание Bild написало, что она уже неделю не появлялась на работе.

Читайте ранее в этом сюжете: Немецкие журналисты: Куда пропала Меркель?

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Политическая жизнь Украины
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