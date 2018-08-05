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В Дании уже наказаны первые поборницы исламского «дресс-кода»

Политика

Женщины попались после того, как устроили потасовку в торговом центре

Копенгаген, 5 августа 2018, 00:43 — REGNUM  Первые жительницы Дании, нарушившие закон о запрете ношения закрывающей лицо одежды, наказаны, передает телерадиовещательная корпорацияDR.

Уточняется, что в Дании, где уже пятый день действует упомянутый закон, задержаны первые нарушительницы. Они сами спровоцировали проблемы с полицией.

Женщины устроили потасовку на улице: одна набросилась на другую на эскалаторе в торговом комплексе города Хёрсхольм (Дания). На обеих была одежда, подпадающая под запрет. Обе фигурантки оштрафованы на 1 тыс. датских крон, или $160).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Дании начал действовать закон о запрете носить в общественных местах скрывающую лицо одежду. В стране по этому поводу проходят массовые протесты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дании запретили скрывать лицо в общественных местах

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