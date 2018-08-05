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Авиабаза НАТО на Балканах появится в городе, носившем имя Сталина

Политика

Албания надеется на инвестиции

Тирана, 5 августа 2018, 00:21 — REGNUM  Албания планирует построить первую на Балканах авиабазу в городе Кучова, который в 1950—1990 годах назвался Сталин, заявил премьер-министр Албании Эди Рама в своем Facebook.

Рама отметил, что НАТО собирается инвестировать в строительство авиабазы более 50 млн евро только для первого этапа проекта. Помимо использования авиабазы силами НАТО, базу будут использовать и ВВС Албании.

«Эти стратегические инвестиции НАТО принесут новый стандарт нашим вооруженным силам», — подчеркнул Рама.

Строительство авиабазы начнется уже в этом году. Также Албания, по словам албанского премьер-министра, ведет диалог с США насчет модернизации своих ВВС и выразил надежду, что результаты этих переговоров одобрит американский конгресс.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2018 года Албания в качестве кандидата в члены Евросоюза поддержала антироссийские санкции, введенные ЕС в связи с воссоединением Крыма с Россией.

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