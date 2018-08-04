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Посол РФ: Лондон блокирует обновление российского дипмиссии

Политика

4 марта 2018 г. в Солсбери из-за отравления были госпитализированы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь

Посол РФ: Лондон блокирует обновление российского дипмиссии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Москва — Лондон

Лондон, 4 августа 2018, 23:45 — REGNUM  Власти Великобритании блокируют обновление состава российской дипломатической миссии в Лондоне, затягивая выдачу виз дипломатам. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, визы российским дипломат удается получить минимум через год-полтора.

«Это абсолютно ненормально, — сказал Яковенко. — Такого нет ни в одной стране в мире».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2018 г. в Солсбери из-за отравления были госпитализированы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Официальный Лондон заявил, что их отравили произведенным в РФ нервно-паралитическим веществом «Новичок».

В качестве «мер наказания» Великобритания выслала из страны более 20 российских дипломатов.

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