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Посол РФ обвинил Лондон в уничтожении улик по делу Скрипалей

Политика

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери попали в больницу с признаками отравления бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь

Посол РФ обвинил Лондон в уничтожении улик по делу Скрипалей
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Москва, 4 августа 2018, 22:40 — REGNUM  В Великобритании уничтожают практически все улики по делу об отравлении в Солсбери. Об этом заявил посол РФ в Британии Александр Яковенко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Уничтожаются практически все улики», — сказал Яковенко.

По его словам, следователям станет невозможным проверить какие-либо данные, если потребуется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери попали в больницу с признаками отравления бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Официальный Лондон, не предоставив доказательств, обвинил в покушении на граждан Москву. Россия отвергает все обвинения.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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