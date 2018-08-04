Суббота, 4 Августа 2018 года
22:34:40 МСК

Рамзан Кадыров: «Буданов — признанный враг чеченского народа»

Политика

Документ

Рамзан Кадыров: «Буданов — признанный враг чеченского народа»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Грозный, 4 августа 2018, 22:26 — REGNUM  Обсуждая дело Буданова в эксклюзивном интервью ИА REGNUM глава Чечни Рамзан Кадыров ещё в январе 2009 года подчеркнул:

«Буданов — шизофреник и убийца. Факт состоит в том, что националистов не должно быть в России, являющейся многонациональным государством. Если бы я был руководителем государства, я бы провел закон в Госдуме, который приравнял бы националистов к террористам. (…) Буданов — признанный враг чеченского народа. Он оскорбил наш народ. Каждый мужчина, женщина и ребенок считает, что пока Буданов существует, позор не снят с нас. Он оскорбил честь русских офицеров».

Сегодня Р. Кадыров принял участие в похоронах жителя Чечни, который убил Буданова, был осуждён за это и умер в заключении.

Читайте ранее в этом сюжете: "Чечня спасла Россию": Интервью президента Чечни Рамзана Кадырова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие Северного Кавказа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить