Суббота, 4 Августа 2018 года
21:03:53 МСК

Сенцов отказался исповедоваться в ямальской колонии

Политика

Заключённый сообщил, что чувствует себя нормально и в помощи священнослужителя не нуждается

Сенцов отказался исповедоваться в ямальской колонии
Илья Репин. Отказ от исповеди. 1885

Салехард, 4 августа 2018, 20:23 — REGNUM  Иерей храма Святого Георгия Победоносца города Лабытнанги Богдан Василюк посетил 4 августа 2018 года в медицинской части ИК-8 осужденного Олега Сенцова. Жалоб на условия содержания у заключённого нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по ЯНАО.

Священнослужителю Олег Сенцов сообщил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников. От исповеди он отказался, заявив, что в помощи священнослужителя не нуждается.

Напомним, Олег Сенцов был приговорен к 20 годам за организацию теракта в Крыму в 2014 году. Власти Украины заявляют, что Сенцов был осужден якобы по «политическим» мотивам и требуют его освобождения. Ранее Олег Сенцов объявил голодовку. Сейчас он находится в медчасти исправительной колонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенцова призвали начать лечение в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Диверсия в Крыму
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить