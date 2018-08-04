Сенцов отказался исповедоваться в ямальской колонии

Салехард, , 20:23 — REGNUM Иерей храма Святого Георгия Победоносца города Лабытнанги Богдан Василюк посетил 4 августа 2018 года в медицинской части ИК-8 осужденного Олега Сенцова. Жалоб на условия содержания у заключённого нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по ЯНАО.

Священнослужителю Олег Сенцов сообщил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников. От исповеди он отказался, заявив, что в помощи священнослужителя не нуждается.

Напомним, Олег Сенцов был приговорен к 20 годам за организацию теракта в Крыму в 2014 году. Власти Украины заявляют, что Сенцов был осужден якобы по «политическим» мотивам и требуют его освобождения. Ранее Олег Сенцов объявил голодовку. Сейчас он находится в медчасти исправительной колонии.

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