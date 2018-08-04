Президент Украины сделал самозванца заслуженным работником культуры

Киев, , 20:24 — REGNUM Президент Украины Петро Порошенко присвоил звание заслуженного работника культуры Украины Андрею Авдеенко — академику несуществующей академии, лжеадмиралу и псевдоисторику, рассказали 3 августа журналисты телепередачи «Схемы».

Авдеенко получил звание за «высокие трудовые достижения и профессиональное мастерство», но, по словам декана исторического факультета Запорожского национального университета Владимира Мильчева, книги «историка» рассказывают о вымышленных Запорожских сечах и снабжены фальшивыми фотографиями раскопок.

Звание академика Авдеенко присвоила некая общественная организация «Украинская академия наук», которая не имеет никакого отношения к национальной академии наук Украины.

В ВМС Украины журналистам рассказали, что звания «почетного адмирала» не существует, а гражданин Авдеенко ведомством никогда не награждался.

В администрации президента заявили, что отбором кандидатов для награждения занималось руководство Запорожской области, от имени которого было подано ходатайство.

Напомним, курьезные истории, где фигурирует украинское руководство и разного рода аферисты, происходят не впервые. Так, в конце 2016 года, правительство Украины подписало контракт стоимостью $1 млрд на строительство терминала по приему сжиженного газа на побережье Чёрного моря. Подписантом со стороны испанской компании Gas Natural Fenosa оказался лыжный инструктор из Барселоны.