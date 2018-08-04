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Президент Узбекистана выразил соболезнования Путину после крушения Ми-8

Политика

Вертолёт Ми-8, принадлежащий авиакомпании «ЮТейр», упал в Красноярском крае 4 августа

Ташкент, 4 августа 2018, 19:29 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.

«Мирзиёев направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате произошедшего 4 августа крушения вертолета», — говорится в сообщении.

Как ране сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8, принадлежащий авиакомпании «ЮТейр», упал в Красноярском крае 4 августа. В результате инцидента погибли 18 человек (15 пассажиров-вахтовиков и трое членов экипажа).

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Крушение вертолёта Ми-8 в Красноярском крае
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