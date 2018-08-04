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Делегация США передала ответное письмо Трампа лидеру КНДР — Помпео

Политика

О получении Дональдом Трампом ещё одного письма от главы КНДР в Белом доме США сообщили 2 августа

Делегация США передала ответное письмо Трампа лидеру КНДР — Помпео
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Сингапур, 4 августа 2018, 18:56 — REGNUM  Делегация США в Сингапуре передала главе МИД КНДР Ли Йон Хо личное послание главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил Госсекретарь США Майк Помпео на странице в соцсети Twitter.

По словам дипломата, 4 августа он провел беседу на саммите АСЕАН со своим коллегой из КНДР Ли Йон Хо.

«У нас состоялась короткая вежливая беседа, — написал Помпео. — Наша делегация также имела возможность передать ответ президента США на письмо лидера КНДР».

Напомним, о получении президентом США ещё одного письма от главы КНДР, в котором идёт речь о «расширении обязательств», в Белом доме США сообщили 2 августа.

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А также: Белый дом сообщил об ещё одном письме Ким Чен Ына Трампу

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США и КНДР
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