Почему союз Польши и России – это самое лучшее решение

Станислав Стремидловский, , 18:46 — REGNUM

Известный польский политик Корнель Моравецкий в интервью еженедельнику Do Rzeczy как-то заметил, отвечая на предположение, что Россия и Польша могли бы разработать свою «доктрину Монро», то есть поделили сферы влияния на территории давних Речи Посполитой и Российской империи:

«Это было бы неразумно. Я не говорю о создании региональных держав или разделе сфер влияния, моя концепция выглядит совершенно иначе: Европа должна объединиться и сформировать одно большое экономико-культурное пространство. Прежние механизмы интеграции себя исчерпали, нам нужно новое качество. Речь идет не о том, что Брюссель будет подчиняться Москве или наоборот, это должно быть настоящее единство. Россия могла бы привлечь к сотрудничеству народы бывших советских республик, а Польша — склонить государства Западной Европы согласиться на формирование такого нового пространства».

Поскольку автор этих строк и был тем человеком, который выдвинул подобную идею, пожалуй, стоит объяснить, что имелось в виду. И прежде всего то, что Россия и Польша не должны действовать порознь, то есть «делить», а им нужно быть вместе. Что в свою очередь означает отказ Варшавы от концепций времен восстановления ею своей независимости в 1918 году имени маршала Юзефа Пилсудского. С тех пор и до сего Варшава считает, что между Польшей и Россией должен быть буфер в виде независимых государств Украины, Белоруссии и Литвы. Однако подобное означает импотенцию польской геополитической мысли, поскольку наличие подобного барьера есть признание очевидной неспособности Варшавы строить полноценные отношения с Москвой, когда поляки и русские могли бы действовать совместно в рамках той самой единой Европы, о которой говорит Корнель Моравецкий. Иначе говоря, речь идет о полноценном союзе Речи Посполитой и Российской Федерации, унии двух великих народов, соединение которых поставило бы Европу в ситуации, когда ей бы пришлось принять во внимание интересы славян.

К слову, о чем-то подобном проговаривается и сам польский политик, замечая, что, «Россия могла бы привлечь к сотрудничеству народы бывших советских республик, а Польша — склонить государства Западной Европы согласиться на формирование такого нового пространства». Москва и Варшава, которые действуют вместе, а не делят пространство «давних Речи Посполитой и Российской империи»… Фантастическая идея, на первый взгляд. Но сколько бы плюсов она могла вызвать для Польши и России. Во-первых, с точки зрения экономики. Российские ресурсы с учетом польской экономики позволили бы обеим странам резко увеличить масштаб производительных сил. Получив доступ к российским нефти и газу, а также другим сырьевым запасам, польские производители обрели бы уверенность и потенциал, способный успешно конкурировать с немецкой экономикой. В части России совместное польско-российское производство обрело бы технологии и нужное качество на потребу рынка двух наших стран.

Во-вторых, таким образом мы бы на благо двух государств реализовали концепцию Междуморья, только она бы составляла пространство от Балтики до Черного моря. С учетом того, что в Европу прорывается Китай, стремящийся захватить старый континент для противодействия американцам, союз Польши и России контролировал бы пространство двух морей, ставя свои условия как Пекину, так и Брюсселю. И тогда бы никто в Китае или Европейском союзе не смог бы разыгрывать карты что Украины, что Белоруссии с точки зрения транзитной территории. А именно это происходит сейчас и вовсе не в интересах Польши и России. Что мешает Варшаве и Москве действовать вместе? Да ничего, было бы желание. Совместные усилия, кстати, позволили бы выйти на Междуморье в польском варианте с присоединением к нашему альянсу той же Венгрии, Чехии, Словакии и балканских государств.

В-третьих, Польша и Россия должны решить проблему безопасности. Она двояка. С одной стороны, есть проблема национализма, который выдают Украина, Литва, а в перспективе этого следует ждать и от Белоруссии. Национализм этих республик вызван тем, что их государственность рождена Германией. Отсюда вопрос нацизма. Нынешний Киев не стесняется признавать, что его судьба была связана с актом провозглашения Украинского государства в оккупированном немцами Львове. Для Варшавы и Москвы подобные исторические реминисценции не могут быть приемлемыми, поскольку, что ни говори, но поляки и русские были теми, кто штурмовал нацистский Берлин. Поэтому, с другой стороны, Польше и России нужно вспомнить о своем культурном империализме, отдав отчет в том, что он был прогрессивным для развития народов, населявших две империи. В настоящее время Варшава и Москва вполне могли бы, обеспечив безопасность и экономическую состоятельность украинцев, белорусов и литовцев, гарантировать им национально-культурную автономию с развитием языка и искусства этих народов.

В-четвертых. Когда обозреватель Do Rzeczy Мачей Печиньский, оппонируя автору этих строк и Корнелю Моравецкому напоминает, что посредством союза России и Польши «мы вернемся к границам, установленным Рижским договором, и помните, что произошло через восемнадцать лет после его подписания», то следует сказать следующее. Да, 17 сентября 1939 года навсегда останется черным пятном в памяти польского народа. Но случилось это возможным только потому, что Варшава не пошла на альянс с Москвой. И что, сильно ли защитили Польшу те же Великобритания и Франция? А есть ли надежда, что сегодня они будут отстаивать интересы Варшавы перед Берлином? Пора полякам принять ответственное решение.