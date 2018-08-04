Грузия и её союзники вспомнят годовщину грузино-осетинского конфликта

Вильнюс, , 19:16 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус вместе со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкявичусом, главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем и вице-пермьер-министром Украины Павлом Розенко посетят Грузию в ознаменование десятой годовщины начала вооруженного конфликта в Южной Осетии, сообщило 3 августа министерство иностранных дел Литвы на официальной странице.

«Целью визита является решительная и последовательная поддержка суверенитета и территориальной целостности», — сказано в сообщении.

Гости встретятся с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром и председателем парламента страны, а также посетят линию разграничения Грузии и Южной Осетии.

Напомним, в ходе пятидневного вооруженного конфликта, начатого Грузией 8 августа 2008 года, вооруженные силы России совместно с югоосетинскими и абхазскими добровольческими формированиями вытеснили грузинские войска с территории Южной Осетии. В итоге Россия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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Напомним, 12 августа 2008 года в Тбилиси прошел массовый антироссийский митинг, в котором приняли участие президент Литвы Валдас Адамкус, премьер-министр Латвии Ивар Годманис, президент Польши Лех Качиньский, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и президент Украины Виктор Ющенко.