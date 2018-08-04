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Эрдоган: «Мы продолжим борьбу с террористами»

Политика

«Нам удалось отомстить за каждого погибшего турецкого солдата»

Анкара, 4 августа 2018, 16:24 — REGNUM  Вооруженные силы (ВС) Турции, нейтрализовавшие за минувшую неделю более 50 боевиков, продолжат борьбу с террористами. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конференции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

«Мы продолжим борьбу с террористами, — сказал глава государства. — До сегодняшнего дня нам удалось отомстить за каждого погибшего турецкого солдата».

Эрдоган добавил, что перед Турцией также «ответят» те, кто поддерживает террористические организации.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 1 августа глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности восстановить смертную казнь в стране.

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Политическая жизнь Турции
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