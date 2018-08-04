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Минобороны РФ подтвердило информацию о письме Герасимова к Данфорду

Политика

Американцы не хотят торговаться с Россией по Сирии

Минобороны РФ подтвердило информацию о письме Герасимова к Данфорду
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия. Руины

Москва, 4 августа 2018, 16:07 — REGNUM  Министерство обороны Российской Федерации подтвердило информацию о том, что начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов направил 19 июля письмо своему американскому коллеге — председателю объединённого комитета начальников штабов США генералу Джозефу Данфорду с предложением по Сирии. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что через три дня после переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки начальник Генштаба ВС России Герасимов направил своему американскому коллеге Данфорду письмо, в котором, в частности, предлагал совместно с США восстанавливать экономику Сирии, в том числе в той части страны, что контролируется правительством Башара Асада. Также Герасимов предлагал США координировать гуманитарные вопросы и разминирование.

По данным Reuters, власти США прохладно отнеслись к российскому предложению и ответили, что его рассмотрение возможно только после политического урегулирования конфликта в Сирии и проведения в Арабской Республики всеобщих выборов под контролем ООН.

В Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что такое письмо действительно имело место быть и что американский ответ был соответствующим.

«Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о придании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон», — заявили в российском военном ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Reuters: Глава Генштаба ВС РФ предложил США сотрудничество по Сирии

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Российско-американские отношения
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