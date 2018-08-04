Суббота, 4 Августа 2018 года
16:29:56 МСК

Эрдоган грозит США ответными мерами на санкции против турецких министров

Политика

Власти США ввели санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции

Эрдоган грозит США ответными мерами на санкции против турецких министров
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Эрдоган отомстит

Анкара, 4 августа 2018, 15:27 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна в ответ на недружественные действия американский властей готова заморозить счета министра юстиции — генерального прокурора США Джеффа Сешенса и министра внутренних дел США Райана Зинке, если такие имеются на турецкой территории. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает Milliyet.

Напомним, что власти США ввели санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции после того, как на территории этой страны был арестован американский пастор Эндрю Брансон.

Этого пастора обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в Турции летом 2016 года, который был подавлен сторонниками Эрдогана.

Эрдоган заявил, что введённые американской стороной санкции против турецких официальных лиц совершенное не соотвествуют уровню стратегического партнёрства между Анкарой и Вашингтоном.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Турция и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить