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Украинский «эксперт»: Только Порошенко спасёт Украину от «плана Путина»

Политика

Если Украины не переизберут Порошенко на второй срок, то будет ужас, ужас, ужас...

Киев, 4 августа 2018, 14:55 — REGNUM  Украинский военный эксперт Алексей Арестович утверждает, что только действующий президент Украины Петр Порошенко может спасти страну от «страшного сценария Путина», и поэтому его необходимо переизбрать на второй срок. Об это Арестович заявил в интервью порталу Fakty.ua.

Согласуясь с логикой предвыборной борьбы, которая разворачивается на Украине в преддверии выборов президента, Арестович утверждает, что «независимость» Украины может отстоять только действующий президент Пётр Порошенк, а все остальные кандидаты — так или иначе пророссийские.

«Сейчас очень многие хотят снять Порошенко. Могу сказать совершенно точно: другие кандидаты, кроме Порошенко, — это Россия, к сожалению», — сказал Арестович.

Он уверен, что если победит кто-то, кроме Порошенко, то он (или она) неминуемо начнут продвигать тезисы о том, что войну с Донбассом развязал «режим Порошенко», и то, что Россией надо обязательно примириться.

«В итоге Путин получит Украину тепленькой через год-два», — уверен Арестович.

А уж тогда, несчастную Украину вновь заставят покупать российский газ, российскую нефть и российские оружие. И таким образом Украину потеряет свою «независимость».

"Положение страшное: Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно юг», — пугает Арестович.

Он уверен, что «всё начнётся» с сентября, когда люди вернуться из отпусков. По Арестовичу, горячими точками на карте Украины станут Херсон, Бердянск и Мариуполь. Там уже повсюду российская агентура и даже «борца с сепаратистами» облили кислотой.

«В Киеве небольшой конфликт заканчивается стрельбой. Народ сорвался с цепи», — вещает Арестович, имея в виду, что в этом тоже виновата Россия.

Со стороны Донбасса военной угрозы Арестович не видит, так как считает, что никакого наступления оттуда не будет. А вот «пророссийские политики» на Украине — это главная угроза. При этом есть только один «не пророссийский политик» — Пётр Порошенко и его наймиты российского империализма будут всячески клеймить.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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