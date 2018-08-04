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«Россияне должны». Чего там ещё опять должны «россияне»? Итоги недели

Политика

Главные события российской недели для тех, кто много работает и не успевает много читать. 30 июля — 4 августа

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«Россияне должны». Чего там ещё опять должны «россияне»? Итоги недели
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Двигатель пргресса. Экономика

Дарья Алексеева, 4 августа 2018, 17:13 — REGNUM  

Под конец рабочей недели Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с нынешних 18% до 20%. Исчислять налог по повышенной ставке начнут уже с января 2019 года. По оценкам правительства, эта мера принесет бюджету дополнительный доход в размере 620 млрд — 630 млрд рублей, а вот эксперты не столь оптимистичны в прогнозах. По мнению директора Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессора МГУ Александра Бузгалина, повышение НДС реального увеличения доходов госбюджета не даст, а российской экономике навредит:

«Повышение НДС — это шаг столь же бессмысленный, сколь и вредный. Бессмысленный потому, что он не повысит доходов госбюджета вследствие изменения политики выплаты налогов корпорациями, а тем более — малым и средним бизнесом. Учитывая сложившуюся ситуацию, скорее всего, чисто денежный эффект будет очень небольшим. А вред будет, так как это вызовет рост цен, причем очень неравномерный».

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По мнению руководителя экспертной группы московского городского отделения общероссийской организации «Опора России» по защите малого и среднего бизнеса Алексея Петропольского, повышение ставки НДС может придать импульс для появления новых методов и схем ухода от налогов и спровоцировать активность незаконных и мошеннических действий в сфере бизнеса. Эксперт также указывает на оценки специалистов, согласно которым, повышение НДС наиболее отразится на высокотехнологичных отраслях, таких, как строительство, машино‑ и автомобилестроение; на малом бизнесе, действующем по упрощённой системе налогообложения; а также на кредитовании бизнеса и самозанятых гражданах.

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Налоги
stevepb
Налоги

Самозанятых касается новая инициатива Министерства труда: не распространять на оных Трудовой кодекс. По мнению депутата Госдумы Олега Шеина («Справедливая Россия»), такие поправки в ТК укладываются в продолжение политики, направленной на ликвидацию трудового права.

«Самое яркое, что бросается в глаза, это то, что там нет (расшифровки, — прим. ИА REGNUM) понятия «самозанятый», — сказал Шеин. — И мы хорошо понимаем, что этот термин в понимании Минтруда надо распространять на всех людей, у которых нет официальных трудовых договоров. В рамках общего контекста фактически речь идёт о том, чтобы демонтировать трудовое право в отношении примерно 30 млн человек в РФ. В переводе на нормальный язык это означает, что процесс увольнений, отпусков, темы, связанные с охраной труда, условия труда, — всё это перестает регулироваться».

Депутат также обратил внимание на такую формулировку в поправках, как «физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства». По словам Шеина, если прочитать данный оборот с корректировкой на неграмотность, то окажется, что имеются в виду «физические лица, вступающие в трудовые отношения с другой стороной в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства» — а именно прислуга: «то есть трудовые отношения есть, а трудового права применительно к ним — нет».

Глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков полагает, что значительная часть самозанятых будет уклоняться от легализации: ведь ожидая от граждан получить деньги, государство ничего не предлагает взамен:

«У представителей этой части рынка труда возникает справедливый вопрос: а зачем нам эта легализация, если в результате мы будем государству должны, а оно нам — нет? … Такой подход напоминает анекдот: в Государственную думу внесли законопроект о том, что «россияне должны хорошо жить». На стадии второго чтения были внесены поправки, и законопроект стал гласить: «россияне должны жить». В итоговой же версии текст закона звучал так: «россияне должны»

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что самозанятые должны сами на себя взять все риски по обеспечению себя пенсией.

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Пенсионная реформа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пенсионная реформа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что 21 августа состоятся большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы. Есть и еще одна новость по части пенсионной реформы. В рекомендациях комитета Госдумы по бюджету и налогам правительству, по итогам обсуждения параметров федерального бюджета на 2019−2021 годы отмечается, что в основных направлениях бюджетной и налоговой политики на указанные годы правительство не предлагает никаких изменений финансирования здравоохранения или образования в связи с повышением пенсионного возраста.

Так развитие чего предполагается на высвободившиеся деньги?

В Калуге опять-таки к концу рабочей недели поздно ночью неизвестные взорвали главную входную дверь здания, которое принадлежит отделению Пенсионного фонда. По мнению депутата Олега Шеина, это «провокация сторонников антироссийской реформы». В регионах же против реформы протестуют массово и законными способами.

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Из хороших новостей. Ранее стало известно, что, несмотря на санкции, в России случился прирост долларовых миллиардеров — их теперь у нас целых 106 человек (на 29 больше, чем в 2016-м).

Теперь новость дополнена. Несмотря на кризис, по итогам 2017 года дивиденды крупнейших российских компаний увеличились на 16% в годовом выражении и достигли 1,69 трлн рублей. Лидирует по объему дивидендных выплат — 42% — нефтегазовая отрасль. В 2017 году компании отрасли выплатили 711 млрд рублей (+24% к 2016 году) дивидендов. Максимальные выплаты достались акционерам «Роснефти» (111,1 млрд рублей, +75%).

«Богатство 24 российских миллиардеров за эти семь месяцев приросло на сумму, в 9 миллионов раз превышающую ту, на которую приросло «богатство» 24 средних российских пенсионеров, — подсчитал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. — Моя зарплата за это период не выросла. Тем не менее, у кого-то из граждан нашей страны она, возможно, и стала больше. Насколько они стали «богаче», они подсчитают сами. Цены на всё продолжают расти. Вот на этих расчётах и строится мое отношение к этой новости. Впрочем, нет, что это я? Про санкции Запада-то в отношении России забыл! Западные санкции российским богачам нипочём. Порадуемся!»

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Нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил:

«Действительно, у крупных корпораций есть деньги, в том числе за счёт улучшения экономической конъюнктуры, довольно существенного повышения цен на нефть. Безусловно, дела у крупного бизнеса идут хорошо, хотя тут тоже по-разному. Есть сверхприбыльный Сбербанк, а есть ВТБ. Однако я при всей моей нелюбви к господину Грефу не призывал бы раскулачивать те крупные корпорации, которые захлебываются в деньгах, так как деньги есть не только у них. Прежде всего, деньги есть у правительства РФ. Неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета на 1 июля этого года составили 8 трлн рублей. За полгода они выросли на 1,9 трлн рублей. То есть все вопли, что у правительства нет денег, производят впечатление наглой, циничной и чудовищной лжи. Деньги у них есть. Но у них нет денег для России, и складывается впечатление, что удушение страны налогами стало самоцелью этих людей, а не следствием каких-то неприятных явлений. Смысл либерального правительства РФ и Банка России в том, чтобы не допускать социального и экономического развития РФ».

В плане повышения статистики зарплат в стране — «средней температуры по больнице» — порадовали и свердловские депутаты: самым богатым депутатом в Заксобрании оказался единоросс Алексей Кушнарёв (с доходом 109 553 716,70 руб), и их жены, которые порой зарабатывают даже больше мужей, а порой в разы, причем счет идет на десятки миллионов в год. Удивительно ли, что, как сообщает Росстат, средняя зарплата в России за I полугодие 2018 года выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

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Короткой строкой

Рост потребительских кредитов в РФ вдвое опережает рост зарплат.

Чиновники нашли очередной способ скомпрометировать педагогов в РФ.

Уходящие депутаты Якутии решили потратить на себя и подарки 18 млн рублей.

В России продлили программу льготного автокредитования.

Рождаемость в Петербурге и Ленобласти продолжает снижаться, граждане стали чаще умирать от болезней и реже гибнуть.

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Митинг против пенсионной реформы. Курган. 28.07.2018
Сергей Деньга © ИА Красная Весна
Митинг против пенсионной реформы. Курган. 28.07.2018

Миллиардеры России лопаются от денег. В закромах страны лежит, как указывает Делягин, внушительная сумма — которую можно было бы направить на развитие России, под предлогом которого сейчас вводится антинародная пенсионная реформа, повышаются сборы, реализуются и планируются всяческие непопулярные инициативы. Но если деньги на развитие есть или их можно добыть менее затратными способами, даже без введения прогрессивного налога, — то остается вопрос, зачем в такой ситуации злить народ? Чтобы очередной раз бросить его на улицу? И чтобы вышли уже не озабоченные судьбой ВИА «Пусси райот», но решительные люди, заявляющие по всем городам страны, что их грабят? Единственный выход — резко дать по тормозам, заявив, что с пенсионной реформой — «это мы слегка погорячились». Сейчас власть находится на развилке: или возвращение к социальному государству, или необратимый исторический провал.

Читайте ранее в этом сюжете: Государственная дума — изжить «совок» и заслужить почёт: итоги недели в РФ

regnum author Дарья Алексеева
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