«Россияне должны». Чего там ещё опять должны «россияне»? Итоги недели

Дарья Алексеева, , 17:13 — REGNUM

Под конец рабочей недели Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с нынешних 18% до 20%. Исчислять налог по повышенной ставке начнут уже с января 2019 года. По оценкам правительства, эта мера принесет бюджету дополнительный доход в размере 620 млрд — 630 млрд рублей, а вот эксперты не столь оптимистичны в прогнозах. По мнению директора Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессора МГУ Александра Бузгалина, повышение НДС реального увеличения доходов госбюджета не даст, а российской экономике навредит:

«Повышение НДС — это шаг столь же бессмысленный, сколь и вредный. Бессмысленный потому, что он не повысит доходов госбюджета вследствие изменения политики выплаты налогов корпорациями, а тем более — малым и средним бизнесом. Учитывая сложившуюся ситуацию, скорее всего, чисто денежный эффект будет очень небольшим. А вред будет, так как это вызовет рост цен, причем очень неравномерный».

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По мнению руководителя экспертной группы московского городского отделения общероссийской организации «Опора России» по защите малого и среднего бизнеса Алексея Петропольского, повышение ставки НДС может придать импульс для появления новых методов и схем ухода от налогов и спровоцировать активность незаконных и мошеннических действий в сфере бизнеса. Эксперт также указывает на оценки специалистов, согласно которым, повышение НДС наиболее отразится на высокотехнологичных отраслях, таких, как строительство, машино‑ и автомобилестроение; на малом бизнесе, действующем по упрощённой системе налогообложения; а также на кредитовании бизнеса и самозанятых гражданах.

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Самозанятых касается новая инициатива Министерства труда: не распространять на оных Трудовой кодекс. По мнению депутата Госдумы Олега Шеина («Справедливая Россия»), такие поправки в ТК укладываются в продолжение политики, направленной на ликвидацию трудового права.

«Самое яркое, что бросается в глаза, это то, что там нет (расшифровки, — прим. ИА REGNUM) понятия «самозанятый», — сказал Шеин. — И мы хорошо понимаем, что этот термин в понимании Минтруда надо распространять на всех людей, у которых нет официальных трудовых договоров. В рамках общего контекста фактически речь идёт о том, чтобы демонтировать трудовое право в отношении примерно 30 млн человек в РФ. В переводе на нормальный язык это означает, что процесс увольнений, отпусков, темы, связанные с охраной труда, условия труда, — всё это перестает регулироваться».

Депутат также обратил внимание на такую формулировку в поправках, как «физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства». По словам Шеина, если прочитать данный оборот с корректировкой на неграмотность, то окажется, что имеются в виду «физические лица, вступающие в трудовые отношения с другой стороной в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства» — а именно прислуга: «то есть трудовые отношения есть, а трудового права применительно к ним — нет».

Глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков полагает, что значительная часть самозанятых будет уклоняться от легализации: ведь ожидая от граждан получить деньги, государство ничего не предлагает взамен:

«У представителей этой части рынка труда возникает справедливый вопрос: а зачем нам эта легализация, если в результате мы будем государству должны, а оно нам — нет? … Такой подход напоминает анекдот: в Государственную думу внесли законопроект о том, что «россияне должны хорошо жить». На стадии второго чтения были внесены поправки, и законопроект стал гласить: «россияне должны жить». В итоговой же версии текст закона звучал так: «россияне должны»

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что самозанятые должны сами на себя взять все риски по обеспечению себя пенсией.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что 21 августа состоятся большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы. Есть и еще одна новость по части пенсионной реформы. В рекомендациях комитета Госдумы по бюджету и налогам правительству, по итогам обсуждения параметров федерального бюджета на 2019−2021 годы отмечается, что в основных направлениях бюджетной и налоговой политики на указанные годы правительство не предлагает никаких изменений финансирования здравоохранения или образования в связи с повышением пенсионного возраста.

Так развитие чего предполагается на высвободившиеся деньги?

В Калуге опять-таки к концу рабочей недели поздно ночью неизвестные взорвали главную входную дверь здания, которое принадлежит отделению Пенсионного фонда. По мнению депутата Олега Шеина, это «провокация сторонников антироссийской реформы». В регионах же против реформы протестуют массово и законными способами.

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Из хороших новостей. Ранее стало известно, что, несмотря на санкции, в России случился прирост долларовых миллиардеров — их теперь у нас целых 106 человек (на 29 больше, чем в 2016-м).

Теперь новость дополнена. Несмотря на кризис, по итогам 2017 года дивиденды крупнейших российских компаний увеличились на 16% в годовом выражении и достигли 1,69 трлн рублей. Лидирует по объему дивидендных выплат — 42% — нефтегазовая отрасль. В 2017 году компании отрасли выплатили 711 млрд рублей (+24% к 2016 году) дивидендов. Максимальные выплаты достались акционерам «Роснефти» (111,1 млрд рублей, +75%).

«Богатство 24 российских миллиардеров за эти семь месяцев приросло на сумму, в 9 миллионов раз превышающую ту, на которую приросло «богатство» 24 средних российских пенсионеров, — подсчитал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. — Моя зарплата за это период не выросла. Тем не менее, у кого-то из граждан нашей страны она, возможно, и стала больше. Насколько они стали «богаче», они подсчитают сами. Цены на всё продолжают расти. Вот на этих расчётах и строится мое отношение к этой новости. Впрочем, нет, что это я? Про санкции Запада-то в отношении России забыл! Западные санкции российским богачам нипочём. Порадуемся!»

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Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил:

«Действительно, у крупных корпораций есть деньги, в том числе за счёт улучшения экономической конъюнктуры, довольно существенного повышения цен на нефть. Безусловно, дела у крупного бизнеса идут хорошо, хотя тут тоже по-разному. Есть сверхприбыльный Сбербанк, а есть ВТБ. Однако я при всей моей нелюбви к господину Грефу не призывал бы раскулачивать те крупные корпорации, которые захлебываются в деньгах, так как деньги есть не только у них. Прежде всего, деньги есть у правительства РФ. Неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета на 1 июля этого года составили 8 трлн рублей. За полгода они выросли на 1,9 трлн рублей. То есть все вопли, что у правительства нет денег, производят впечатление наглой, циничной и чудовищной лжи. Деньги у них есть. Но у них нет денег для России, и складывается впечатление, что удушение страны налогами стало самоцелью этих людей, а не следствием каких-то неприятных явлений. Смысл либерального правительства РФ и Банка России в том, чтобы не допускать социального и экономического развития РФ».

В плане повышения статистики зарплат в стране — «средней температуры по больнице» — порадовали и свердловские депутаты: самым богатым депутатом в Заксобрании оказался единоросс Алексей Кушнарёв (с доходом 109 553 716,70 руб), и их жены, которые порой зарабатывают даже больше мужей, а порой в разы, причем счет идет на десятки миллионов в год. Удивительно ли, что, как сообщает Росстат, средняя зарплата в России за I полугодие 2018 года выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

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Короткой строкой

Рост потребительских кредитов в РФ вдвое опережает рост зарплат.

Чиновники нашли очередной способ скомпрометировать педагогов в РФ.

Уходящие депутаты Якутии решили потратить на себя и подарки 18 млн рублей.

В России продлили программу льготного автокредитования.

Рождаемость в Петербурге и Ленобласти продолжает снижаться, граждане стали чаще умирать от болезней и реже гибнуть.

Миллиардеры России лопаются от денег. В закромах страны лежит, как указывает Делягин, внушительная сумма — которую можно было бы направить на развитие России, под предлогом которого сейчас вводится антинародная пенсионная реформа, повышаются сборы, реализуются и планируются всяческие непопулярные инициативы. Но если деньги на развитие есть или их можно добыть менее затратными способами, даже без введения прогрессивного налога, — то остается вопрос, зачем в такой ситуации злить народ? Чтобы очередной раз бросить его на улицу? И чтобы вышли уже не озабоченные судьбой ВИА «Пусси райот», но решительные люди, заявляющие по всем городам страны, что их грабят? Единственный выход — резко дать по тормозам, заявив, что с пенсионной реформой — «это мы слегка погорячились». Сейчас власть находится на развилке: или возвращение к социальному государству, или необратимый исторический провал.

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