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МИД КНДР: Северной Корее нужна экономическая помощь

Политика

В ответ на шаги по денуклеаризации Пхеньян рассчитывает на экономическую помощь

МИД КНДР: Северной Корее нужна экономическая помощь
Rita Willaert
Северная Корея

Сингапур, 4 августа 2018, 13:28 — REGNUM  Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ён Хо призвал международное сообщество оказать его стране экономическую помощь в ответ на шаги Пхеньяна по ядерному разоружению. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает телеканал RT.

Ли Ён Хо заявил, что экономическая помощь Северной Корее необходима для восстановления экономики. А это, в свою очередь, улучшит жизнь в стране и послужит делу мира, безопасности и обеспечению экономического роста региона в целом.

Такое заявление глава МИД КНДР сделал во время своего выступления на сессии регионального форума АСЕАН по безопасности.

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