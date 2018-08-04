Экс-президент Уругвая Хосе Пепе Мухика покидает Сенат, но не политику

Монтевидео, , 13:31 — REGNUM Бывший президент Уругвая Хосе Пепе Мухика покинет пост сенатора, сообщает TeleSur.

Мухика объявил перед журналистами, что уйдет в отставку 14 августа. При этом 83-летний политик подчеркнул, что его уход «не означает отказ от политической активности и от борьбы за право быть кандидатом на пост президента». Он заявил, что, если доживет, примет участие в предвыборной кампании 2019 года и поможет левой коалиции «Широкий фронт» вновь добиться триумфа. Во второй половине августа Мухика отправится в международный тур по Аргентине, Испании, Италии и Франции.

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Напомним, Хосе Мухика был президентом Ургувая с 2010 по 2015 годы. Его супруга Лусия Тополянски в настоящее время занимает пост вице-президента страны.

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