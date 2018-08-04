Защита Кочаряна считает, что на правосудие оказывается давление

Ереван, , 13:00 — REGNUM Защита арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна считает, что интервью, которое дал 3 августа глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян — это давление на правосудие и нарушение презумпции невиновности.

Сасун Хачатрян в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что ходатайство адвокатов Роберта Кочарян об изменении меры пресечения должно быть отвергнуто. Он также представил, как одно из основных доказательств, выдержки из секретного указа министра обороны Армении от 23 февраля 2008 года, который, по мнению Хачатряна, явно свидетельствует о том, что несмотря на запрет Конституции, вооруженные силы Армении были использованы во внутриполитических процессах.

«Глава ССС или какое-либо другое официальное лицо не может делать заявлений, из которых следует, что данный обвиняемый точно совершил конкретное преступление — это самое грубое нарушение презумпции невиновности», — сказал адвокат Кочаряна Айк Алумян.

По словам другого адвоката Рубена Саакяна, оценки Сасуна Хачатряна слышит также судья, который будет рассматривать жалобу защиты, и он может испугаться.

«Каждое следующее выступление будет доказательством того, что это дело от и до проявление политического преследования. Нет ни одного доказательства, нет ни одного мотивированного обоснования, что Роберт Кочарян виновен, например, в гибели десяти человек. Вчерашнее выступление мы расцениваем, как очередную попытку оправдать политическое преследование», — заявил глава канцелярии Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

По его словам, напротив есть доказательства, видеозапись того, что первый президент Армении Левон Тер-Петросян пытался задействовать армию во внутриполитических процессах, однако, по оценке Согомоняна, как он, так и другие фигуранты дела почему-то на свободе.

Как сообщили адвокаты, экс-президент Кочарян чувствует себя нормально, а жалоба защиты об изменении меры пресечения будет рассмотрена Апелляционным судом не раньше 7 августа.

По словам Согомоняна, за Кочаряна поручились 45 депутатов парламента Армении, чьи имена он не назвал, сославшись на то, что не получил пока на это согласие подписавшихся. Известно только, что большинство из них представители бывшей правящей Республиканской партии Армении, у которой несмотря на потерю власти все-ещё имеется большинство в парламенте.