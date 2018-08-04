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Kurier: власти Австрии намерены запретить марихуану

Политика

Правительство подготовило план по ужесточению законодательства в сфере употребления марихуаны

Вена, 4 августа 2018, 11:38 — REGNUM  После нескольких лет либерализации новое правительство Австрии готовится к борьбе с распространением марихуаны, пишет газета Kurier 4 августа.

Правительство поручило министерству здравоохранения изучить вопрос эффективности применения марихуаны в медицинских целях. Главный врач страны Маркус Мюллер смотрит на препараты с содержанием каннабиса скептично.

В правительственной программе содержится пункт об ужесточении закона об использовании и торговле психотропными веществами с целью защиты несовершеннолетних. Правительство намерено запретить продажу семян и растений конопли.

Министерства юстиции и внутренних дел не уточняют, когда будет введен запрет. Источники в правительстве сообщают, что это случится обязательно в текущем законодательном периоде.

По данным европейского центра мониторинга наркомании, почти четверть австрийцев (23%) в течение жизни сталкивалась с употреблением марихуаны. За последний год ее использовали 1,2 млн австрийцев.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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