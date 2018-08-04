Президент Южной Осетии: Башар Асад посетит Цхинвал

Цхинвал, , 10:42 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что президент Сирийской Арабской республики Башар Асад хочет посетить Цхинвал. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, опубликованном сегодня, 4 августа.

Напомним, что в июле 2018 года Бибилов во главе южноосетинской делегации посетил Сирию с официальным визитом. В рамках этого визита состоялась встреча Бибилова с Асадом, а также подписание договора о дружбе и сотрудничестве между Сирией и Южной Осетией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2018 года власти Сирии признали независимость Абхазии и Южной Осетии. После этого в Дамаске министры иностранных дел Южной Осетии и Сирии — Дмитрий Медоев и Валид Муаллем — подписали соглашение об установлении дипломатических отношений.

После визита в Сирию Бибилов заявил, что Асад намерен совершить официальный визит в Южную Осетию. Детали и дата визита прорабатываются.