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ВСУ за сутки четыре раза обстреляли позиции ЛНР

Политика

Огонь велся в том числе из крупнокалиберного оружия

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли позиции ЛНР
Ministry of Defense of Ukraine
Солдыта ВСУ

Луганск, 4 августа 2018, 10:42 — REGNUM  Четырежды за прошедшие сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР украинские силовики, сообщает 4 августа Луганский информационный центр.

Обстрелам подверглись районы поселка Красный Яр в пригороде Луганска и сел Желобок, Пришиб и Калиновка.

Огонь велся из стрелкового крупнокалиберного оружия, а также из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов.

Ранее сообщалось, что накануне разведгруппа военнослужащих СБУ подорвалась на собственной мине в нейтральной зоне, два человека погибли, два получили ранения.

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