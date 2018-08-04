ВСУ за сутки четыре раза обстреляли позиции ЛНР

Луганск, , 10:42 — REGNUM Четырежды за прошедшие сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР украинские силовики, сообщает 4 августа Луганский информационный центр.

Обстрелам подверглись районы поселка Красный Яр в пригороде Луганска и сел Желобок, Пришиб и Калиновка.

Огонь велся из стрелкового крупнокалиберного оружия, а также из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов.

Ранее сообщалось, что накануне разведгруппа военнослужащих СБУ подорвалась на собственной мине в нейтральной зоне, два человека погибли, два получили ранения.