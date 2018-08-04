МИД КНР: США ответственны за создание нестабильности в Южно-Китайском море

Сингапур, , 09:47 — REGNUM Соединённые Штаты виновны в милитаризации Южно-Китайского моря и в общей дестабилизации обстановки в регионе, заявил 4 августа глава МИД КНР Ван И журналистам в ходе министерских мероприятий по линии АСЕАН, проходящих в Сингапуре. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По словам главы внешнеполитического ведомства Китая, в акваторию Южно-Китайского моря направляется стратегическое вооружение странами, которые не имеют никакого отношения к региону, в частности, США. Таким образом, по словам главы МИД КНР, «совершенно ясно», кто отвечает за создание нестабильности в указанном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа на заседании глав МИД КНР и стран АСЕАН в Сингапуре достигнут консенсус по единому проекту обсуждения текста Кодекса поведения в Южно-Китайском море.

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