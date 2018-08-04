Состоялась очередная китайско-европейская встреча на высоком уровне

Сингапур, , 09:37 — REGNUM В Сингапуре завершился форум восточноазиатского сотрудничества, на полях которого глава МИД КНР Ван И провел двусторонние переговоры с Верховным комиссаром ЕС по внешней политике Федерикой Могерини, сообщает 3 августа Синьхуа.

Отметив успешность недавней встречи в Пекине руководителей КНР и Европы, в ходе которой было достигнуто важное взаимопонимание по вопросам, связанным с сохранением современной многосторонней торговой системы в рамках ВТО, глава китайского внешнеполитического ведомства обратил внимание на неопределенность и нестабильность международных отношений. Это требует стратегического китайско-европейского взаимодействия, что способствует сохранению мира и безопасности на всей планете.

Глава европейской дипломатии разделила оценки собеседника, подчеркнув, что европейская сторона готова укреплять контакты и сотрудничество с КНР.

При этом обе стороны высказались за необходимость сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), которое представляет собой защиту базовых норм и авторитета международных соглашений. Китай и ЕС вы ступают против односторонних санкций и договорились совместно выступать с этих позиций перед третьими сторонами.

Напомним, что в мае 2018 года из СВПД в одностороннем порядке вышли США.