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ФАС: стоимость авиабилетов не зависит от цены на авиатопливо

Политика

Ведомство утверждает, что авиабилеты в России не дорожают

ФАС: стоимость авиабилетов не зависит от цены на авиатопливо
cegoh
Самолет

Москва, 4 августа 2018, 09:21 — REGNUM  Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин считает, что текущая ситуация с ценами на авиационное топливо никак не влияет на стоимость авиабилетов. Об этом Голомолзин заявил в интервью РИА Новости накануне, 3 августа.

По словам чиновника, в конце июня президент России Владимир Путин поручил ФАС организовать наблюдение за ценами на авиационное топливо и авиабилетов. Президент потребовал, чтобы регулятор не допустил необоснованного роста цен на авиатопливо и авиабилеты.

Доложить о ситуации ФАС должна была до 1 августа. Доклад уже был направлен главе государства.

Голомолизн отметил, что ФАС не выявила какого-то необоснованного роста цен на авиатопливо и авиабилеты. Более того, за последние два месяца наблюдается «боковой тренд изменения цен». Иными словами цены несколько снижаются.

В целом Голомолзин подчеркнул, что на стоимость авиабилетов в основном влияет стоимость лизинга воздушных судов и сезонный спрос.

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