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Тела убитых российских журналистов доставили из ЦАР во Францию

Политика

Ночью в субботу, 4 августа, тела доставят в Москву

Москва, 4 августа 2018, 08:51 — REGNUM  В Париж доставлены тела троих российских журналистов, погибших 30 июля в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), передаёт телеканал «Россия 24».

Отмечается, что в Москву тела Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля доставит уже другой самолёт. По сведениям телеканала, это произойдёт ночью в субботу, 4 августа.

Напомним, 31 июля стало известно о том, что в ЦАР погибли трое российских журналистов. 3 августа в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нападение на журналистов было совершено, по предварительным данным, с целью ограбления, в том числе — с целью захвата автомобиля.

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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