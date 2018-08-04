Заседание глав МИД стран саммита Восточной Азии открылось в Сингапуре

Сингапур, , 09:01 — REGNUM Особое внимание уделят вопросам национальной безопасности и противодействия новым угрозам на министерское совещании глав МИД стран-участниц саммита Восточной Азии в Сингапуре, сообщил 4 июля на открытии саммита министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

«Мы намерены обсудить безопасность, новые угрозы, дальнейшее процветание региона», — отметил Балакришнан.

Журналистов, после вступительного слова Балакришнана, чья страна является вэтом году председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), попросили удалиться из зала заседания, где на совещание собрались высокопоставленные представители МИД десятков стран.

Напомним, что саммит стран Восточной Азии — это ежегодный форум лидеров, на данный момент, уже 18 государств. В нем принимают участие лидеры государств Восточной и Юго-Восточной Азии, а также России и США. Первый такой саммит состоялся в Малайзии в декабре 2005 года.