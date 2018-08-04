Суббота, 4 Августа 2018 года
08:51:21 МСК

В США суд отклонил прошение Бутиной, которое та не подавала

Политика

Суд не стал рассматривать полученные от Бутиной документы из-за того, что в них вкралась техническая ошибка

Вашингтон, 4 августа 2018, 08:28 — REGNUM  Прошение задержанной в Соединённых Штатах гражданки России Марии Бутиной с требованием снять с неё обвинения о работе в качестве иностранного агента отклонены Федеральным судом в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По сведениям журналистов, суд не стал рассматривать полученные от Бутиной документы из-за того, что в них вкралась техническая ошибка. В то же время адвокат задержанной подчеркнул, что сторона защиты Бутиной прошений не подавала, и данная ситуация является попыткой вмешательства в процесс.

Читайте также: Адвокат Бутиной назвал её арест опасным прецедентом

Как сообщало ИА REGNUM, задержанной 15 июля в Вашингтоне Бутиной инкриминируется работа иностранным агентом без регистрации при минюсте США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мария Бутина содержится в тяжелых условиях, которые хуже, чем у остальных заключенных.

Читайте также: Захарова рассказала об условиях содержания Марии Бутиной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить