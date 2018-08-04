В США суд отклонил прошение Бутиной, которое та не подавала

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Прошение задержанной в Соединённых Штатах гражданки России Марии Бутиной с требованием снять с неё обвинения о работе в качестве иностранного агента отклонены Федеральным судом в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По сведениям журналистов, суд не стал рассматривать полученные от Бутиной документы из-за того, что в них вкралась техническая ошибка. В то же время адвокат задержанной подчеркнул, что сторона защиты Бутиной прошений не подавала, и данная ситуация является попыткой вмешательства в процесс.

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Как сообщало ИА REGNUM, задержанной 15 июля в Вашингтоне Бутиной инкриминируется работа иностранным агентом без регистрации при минюсте США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мария Бутина содержится в тяжелых условиях, которые хуже, чем у остальных заключенных.

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