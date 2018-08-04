В Британии хотят создать комиссию по расследованию «вмешательства России»

Лондон, , 08:24 — REGNUM Власти Великобритании задумались о создании специальной комиссии по расследованию якобы имевшего место «вмешательства России» во внутренние дела Соединённого королевства. Об этом сегодня, 4 августа, пишет газета The Times со ссылкой на главу комитета британского парламента по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту Домиана Коллинза.

Он считает, что в Великобритании необходимо создать специальный орган, как это было сделано в США в случае с расследование специального прокурора Роберта Мюллера, который был проводил расследование «вмешательства России» в британские дела.

Коллинз отметил, что возглавляемый им комитет парламента Великобритании уже давно проводит свое расследование в связи с возможным «вмешательством России» в британские внутриполитические дела. В частности, изучается вопрос о том, могла ли Россия повлиять на итоги референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе.

Но депутат жалуется, что полномочий у комитета недостаточно и полноценное расследование проводить не получается.

«Я думаю, что нам действительно необходим британский Мюллер. В этом расследовании мы действовали на пределе своих возможностей», — сказал Коллинз.

Он пояснил, что комитет не может затребовать для расследования банковские выписки, личные документы и другие вещи. А вот комиссия Мюллера все это может.

Напомним, что несмотря на свои полномочия американский спецпрокурор Мюллер не нашел каких бы то ни было следов вмешательства России в выборы в США. Мюллер и его «расследование» используются Демократической партией США как инструмент давления на администрацию Дональда Трампа, а не для выяснения истины.