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Немецкая партия СвДП надеется на сотрудничество с партией Макрона

Политика

Лидер СвДП Кристиан Линднер видит возможность для успеха европейских либералов в 2019 году

Берлин, 4 августа 2018, 08:44 — REGNUM  Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер ожидает изменения политического ландшафта в пользу либералов после выборов в Европейский парламент, передает немецкий телеканал N-TV 4 августа.

Для успеха либералов необходима совместная работа с партией президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика», считает Линднер. В настоящее время европейские христианские и социал-демократические партии слишком истощены, чтобы противостоять левому и правому популизму. «Для умеренных, либеральных сил это возможность и ответственность одновременно», — сказал политик немецкой прессе. По его словам, из всех немецких партий СвДП по идеологии наиболее близка к партии Макрона.

На этой неделе Кристиан Линднер встречался в Париже c представителями партии «Вперед, Республика». Напомним, выборы в Европейский парламент состоятся в мае 2019 года.

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Политическая жизнь Германии
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