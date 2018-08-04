Немецкая партия СвДП надеется на сотрудничество с партией Макрона

Берлин, , 08:44 — REGNUM Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер ожидает изменения политического ландшафта в пользу либералов после выборов в Европейский парламент, передает немецкий телеканал N-TV 4 августа.

Для успеха либералов необходима совместная работа с партией президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика», считает Линднер. В настоящее время европейские христианские и социал-демократические партии слишком истощены, чтобы противостоять левому и правому популизму. «Для умеренных, либеральных сил это возможность и ответственность одновременно», — сказал политик немецкой прессе. По его словам, из всех немецких партий СвДП по идеологии наиболее близка к партии Макрона.

На этой неделе Кристиан Линднер встречался в Париже c представителями партии «Вперед, Республика». Напомним, выборы в Европейский парламент состоятся в мае 2019 года.